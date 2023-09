Emoties lopen hoog op bij hoorzitting over Chemours: ‘Grootste zorg is onze kinderen en kleinkinderen’

De discussie over Chemours gaat richting het kookpunt. Omwonenden, wethouders, actiegroep én een vertegenwoordiger van het omstreden chemiebedrijf kregen vandaag tijdens een provinciale hoorzitting in Dordrecht de kans hun verhaal te vertellen.

De hoorzitting van de provincie werd vrijdagochtend voorafgegaan door een demonstratie op het Stadhuisplein. Spandoeken werden ontrold, ruim honderd aanwezigen luisterden naar speeches. ,,Onze grootste zorg is onze kinderen en kleinkinderen’’, vertelde Joop Keesmaat van de actiegroep tijdens de hoorzitting. ,,Zij krijgen de PFAS bij hun geboorte in hun bloed. Het gaat om onze toekomstige generatie. Het probleem wordt anders nog groter en groter.’’

Een omwonende vertelde verdrietig en boos te zijn. ,,Ik ben moedwillig zonder het te weten vergiftigd met PFAS en ik heb dit via borstvoeding doorgegeven aan mijn zoon’’, vertelde de vrouw die net buiten een straal van één kilometer van de fabriek woont. Ze at uit een moestuin, zwom in de zwemplas in de Merwelanden die inmiddels voorlopig is gesloten. Ze verweet Chemours crimineel gedrag, omdat het chemiebedrijf al veel langer weet dat PFAS gevaarlijk zijn. ,,Van Chemours verwacht ik dat ze alle troep opruimen en alle onderzoeken betalen, zodat we gezond kunnen blijven.’’

De tekst gaat onder de video verder.

Dick Naafs van de Burenraad, die jarenlang met de Chemours-directie om de tafel zat, wees op nog een andere zorg. ,,Er worden stoffen uitgestoten waarvan we niet weten wat ze nou doen’’, zei hij.

De roep om de fabriek per direct te sluiten, was bij veel insprekers groot. Volgens hen moet het ‘voorzorgsprincipe’ worden gehanteerd; eerst moet zeker zijn dat er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten, voordat de fabriek weer in bedrijf kan. Omwonenden vroegen ook om een groot gezondheidsonderzoek dat onomstotelijk duidelijk maakt welke effecten de uitgestoten stoffen op hun (toekomstige) gezondheid hebben.

De Dienst Gezondheidsdienst en Jeugd Zuid-Holland Zuid ziet een individueel onderzoek onder omwonenden niet zitten. Liever ziet ze een onderzoek over de situatie in heel Nederland. Volgens interim-directeur Eveline Schurink van de dienst is het nog niet mogelijk om causale verbanden te leggen tussen ziektes en de blootstelling aan PFAS. ,,We weten nog te weinig over de werking van PFAS in het lichaam.’’

Lobby tegen PFAS-verbod

De Dordtse wethouder Tanja de Jonge haalde hard uit naar Chemours. ,,Het gaat om de gezondheid van echte mensen’’, stelde ze en wees op mensen die niet meer of slechts beperkt uit hun moestuinen kunnen eten. ,,Terecht maken inwoners zich zorgen om hun gezondheid.’’

Als we hadden geweten dat de fabriek van Chemours zo schadelijk was, hadden we dan de recreatie­plas in de Merwelan­den aangelegd? Nee, natuurlijk niet Tanja de Jonge

Ze stipte aan dat het chemiebedrijf nog steeds lobbyt tegen een verbod op het gebruik van PFAS en besluiten van de provincie aanvecht om de vergunde hoeveelheden uitstoot sterk te verminderen. ,,Dat is Chemours.’’

Ook over de zwemplas in de Merwelanden, waar inmiddels een negatief zwemadvies geldt vanwege de hoge PFAS-concentratie, was ze duidelijk. ,,Als we hadden geweten dat de fabriek van Chemours zo schadelijk was, hadden we dan de recreatieplas daar aangelegd? Nee, natuurlijk niet.’’

‘Alles mag totdat je het beperkt over verbiedt’

Daan Molenaar, directeur vergunningen bij DCMR, schetste een ontluisterend beeld over hoe op milieugebied met bedrijven als Chemours wordt omgegaan. ,,Alles mag totdat je het beperkt of verbiedt. Daarvoor moet je bewijs hebben. Dat vergt jarenlang onderzoek aan. Daardoor loop je jarenlang achter de situatie aan. En dan krijg je ook te maken met lobby's en rechtszaken, mogelijkheden om verboden tegen te houden. We zijn heel erg achteraf bezig.’’

Volgens Molenaar kan dat alleen worden voorkomen als het voorzorgsbeginsel in de wet komt. Het zou betekenen dat bedrijven pas een stof mogen uitstoten, nadat bewezen is dat deze niet schadelijk is. De provincie wilde ondertussen de uitstoot van schadelijke stoffen bij Chemours terugbrengen tot 99 procent, maar het bedrijf vocht dat met succes aan bij de rechter. Er loopt inmiddels een hoger beroep.

Volledig scherm De demonstratie voor het Stadhuis voorafgaande aan de hoorzitting van de Provinciale Staten Zuid-Holland. © ANP

Het intrekken van een vergunning is volgens Molenaar ingewikkeld, omdat dan moet worden aangetoond dat Chemours voortdurend over de schreef gaat. Wel wordt volop gecontroleerd bij Chemours. Volgens Molenaar zijn vijftien mensen bij DCMR dagelijks bezig met Chemours. Inmiddels zijn meerdere dwangsommen opgelegd die Chemours moet betalen als het bedrijf nog een keer in de fout gaat. ,,Vijftien mensen zijn dagelijks bezig met dit ene bedrijf. Nergens wordt zoveel geld ingestoken dan in dit dossier.’’

‘Willen goede buur zijn’

Marc Reijmers van Chemours wilde niet ingaan op de aansprakelijkheid voor alle vervuiling die door de uitstoot van de fabriek is ontstaan. Reden daarvoor is dat de rechter later deze maand uitspraak doet in een rechtszaak die door de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Sliedrecht en Papendrecht is aangespannen. Ook over een (geheim) schikkingsvoorstel aan deze gemeenten wilde hij niets kwijt.

Wel stelde Reijmers dat Chemours zich altijd aan de op dat moment geldende vergunningen heeft gehouden. Hij vertelde verder dat Chemours alles doet om emissies zoveel mogelijk te verlagen en ervoor te zorgen dat de vervuiling op en onder het fabrieksterrein zich niet verder verspreidt. ,,Het zit in ons dna om een goede buur te willen zijn. Ik woon en werk hier zelf ook.’’

Collega Frenk Hulsebosch van de fabriek stelde dat ‘de zorgen ons niet koud laten’. Volgens hem is onrust ontstaan door 'suggestieve berichtgeving’.

Volledig scherm Joop Keesmaat van de actiegroep spreekt de demonstranten toe op het Stadhuisplein in Dordrecht. © AD

Bekijk in de explainer hieronder hoe Chemours veranderde in een omstreden chemiereus.

