Door het aanhoudende winterweer kunnen ijsmeester hun geluk niet op: ,,We hebben nog nooit zo goed ijs gehad’’, zegt Wouter Otten van ijsvereniging IJsch tegen de Twentsche Courant Tubantia. Hij wachtte niet eens op de uitkomst van de KNSB: ,,Alle vrijwilligers zijn opgetrommeld.’’



Vooral in Haaksbergen en Noordlaren waren ze gisteren al optimistisch over een mogelijke schaatsmarathon. Vanmorgen werd om 8.00 uur in Haaksbergen een ijsmeting uitgevoerd en even later besliste schaatsbond KNSB dat het Overijsselse dorp dit jaar met de eer strijkt. ,,Een ijslaag van vier tot zes centimeter is ruim voldoende voor een wedstrijd’’, legt Carl Mureau van de KNSB uit. ,,Belangrijkste concurrent Noord-Laren (ijsclub De Hondsrug) was ook in de strijd, maar die trokken zich terug vanwege de ontoereikende kwaliteit van de ijsvloer en de weersvooruitzichten.”



Gisteren was het ijs in Haaksbergen op het grootste deel van de baan al dik genoeg, alleen in een van de bochten was het ijs nog te dun. De vrieskou van vannacht heeft dat probleem opgelost, daar is de ijslaag nu dus dik genoeg. Ook Nieuw-Buinen was even in de race om de eerste marathon op natuurijs binnen te halen, maar raakte samen met Veenoord Nieuw-Amsterdam en Arnhem achterop.