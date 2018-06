'Endstra vroeg of ik Holleeder kon laten omleggen'

Laagste ledenaan­tal vakbonden sinds 1990

4:31 Het aantal leden van de vakbonden in Nederland is sinds 2012 met bijna 200.000 afgenomen. In dat jaar waren er nog zo'n 1,9 miljoen. Vorig jaar was dat gedaald tot 1,7 miljoen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is het laagst gemeten aantal sinds 1990.