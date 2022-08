Energiebedrijven: klanten steken kop in het zand en verlágen hun termijnbedrag

Britse student Danny (22) op brute wijze vermoord in Amsterdam tijdens vakantie

De man die in de nacht van 31 mei op 1 juni werd doodgestoken op de Singel in de Amsterdamse binnenstad, blijkt een 22-jarige student uit het Centraal-Engelse Nottinghamshire te zijn. Danny Castledine was op vakantie in Amsterdam en studeerde aan de Leeds Beckett University.

16 augustus