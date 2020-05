Engel van de A2 kwam, redde een leven, en ging: ‘Wat zou ik graag weten hoe het met hem gaat’

Het leven heeft zijn gewone loop weer genomen. Maar helemaal gewoon wordt het toch niet meer voor Marcin (37) na een bijna surrealistisch gebeuren op de A2. Ontelbare malen speelt de film zich af voor zijn ogen. Hoe hij op 2 mei rond 07.30 uur over de A2 naar zijn werk in Brakel rijdt. Tot hij bij de afslag Culemborg een auto op de kop in het water ziet liggen. ,,Er stonden wat mensen omheen te kijken’’, vertelt hij.

‘Dat was veel moeilijker’

Maar meer gebeurt er niet. Terwijl men niet weet of er nog iemand in de auto zat. Dat lijkt voor de hand te liggen. Marcin twijfelt dus niet. Hij geeft zijn autosleutels, portemonnee en mobieltje aan een toeschouwer en springt in het water.



Het zoeken kost veel tijd. Marcin kan zijn ervaring gebruiken, want in zijn thuisland Polen heeft hij eerder zoiets meegemaakt, vertelt hij en passant. ,,Maar dat was nog veel moeilijker, daar zaten twee jongens vast in hun gordel.’’