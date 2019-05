Enige levensdelict in cijfers criminele asielzoekers blijkt zelfverdediging

In de criminaliteitscijfers onder asielzoekers over 2018 waar staatssecretaris Mark Harbers deze week over viel, blijkt geen enkele moord te zitten. Het enige geval waar sprake was van een voltooid levensdelict (doodslag), blijkt nu te gaan om zelfverdediging. De verdachte werd op 22 mei ontslagen van alle rechtsvervolging omdat hij zich volgens de rechter mocht verdedigen tegen een mishandeling waar twee belagers bij waren betrokken. Hij zat bovendien niet in een asielzoekerscentrum.

Dat blijkt uit onderzoek van het AD en wordt bevestigd door de politie. Er ontstond deze week grote ophef over door staatssecretaris Mark Harbers gepresenteerde cijfers met betrekking tot criminele asielzoekers. Onder de noemer moord/doodslag werden 31 registraties bekendgemaakt, waardoor de suggestie ontstond dat het om ruim dertig moorden zou kunnen gaan.

Later bleek echter dat die cijfers toch wat anders liggen. Het gaat uiteindelijk om 31 registraties van 25 unieke gebeurtenissen: 21 pogingen tot moord of doodslag, een sepot, een registratie dna-afname, een mishandeling en één ‘voltooid delict’, met een dodelijk slachtoffer. Die registraties draaien bovendien om verdenkingen. Het staat niet vast of een poging doodslag dat ook uiteindelijk ook echt is, zo kan het uiteindelijk ook gaan om een mishandelingszaak.

Zelfverdediging

Dat laatste delict blijkt nu te gaan over een steekpartij op 17 juli vorig jaar in de keuken van een slagerij aan het Hobbemaplein in Den Haag. De Afghaanse verdachte Izamarai M. en een andere werknemer Farid kregen er voor de tweede keer op dezelfde dag ruzie met elkaar. Uit het vonnis in de zaak blijkt dat de verdachte in een klein keukentje op hoofd en lichaam werd geslagen. Hij stak daarna uit zelfverdediging met een fileermes in de zij van het 43-jarige slachtoffer.

De Afghaan zei onlangs tijdens de zitting al dat hij in paniek was geweest en alleen maar wilde wegkomen uit het keukentje. De eigenaar en het slachtoffer hadden hem ‘een lesje willen leren’. De buitendeur van de slagerij was op slot gedaan om ‘pottenkijkers’ te weren. Vaststaat dat het latere slachtoffer als eerste klappen uitdeelde, de rol van de eigenaar is onduidelijk, maar hij was volgens de rechtbank wel een ‘bedreigende factor’.

In vrijheid

De rechter vond het verhaal van de verdachte al met al een aannemelijke verklaring van wat er die zomerdag is gebeurd en concludeerde dat de man geen kant op kon in de kleine keuken en zich door zijn ‘hevige gemoedstoestand’ met het mes mocht verdedigen.

De rechter kwam daarom tot de conclusie dat het strafbare feit doodslag weliswaar bewezen kan worden, maar dat de verdachte er niet voor kan worden veroordeeld. De man mocht zich immers verdedigen tegen de aanval en dus werd hij ontslagen van alle rechtsvervolging. Dat wil zeggen dat hij in vrijheid moet worden gesteld.