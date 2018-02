Enkelband voor digitale kinderlokker (19) uit Bavel

De 19-jarige Bavelse jongen die is aangeklaagd voor meerdere zedenmisdrijven mag morgen naar huis met een enkelband. De tiener wordt beschuldigd van verkrachting van een meisje van 12 jaar en ontucht met een 13-jarig meisje.

Daarnaast zou hij gedurende meerdere jaren via chatsites op seks gerichte contacten hebben gehad met nog veel meer jonge meisjes. ‘Grooming’ dus, digitaal kinderlokken. Volgens officier van justitie Janne Kerkhofs dreigde hij naaktfoto’s van meisjes online te zetten als ze niet met hem wilden afspreken. Op zijn thuiscomputer stonden honderden foto’s en filmpjes, die volgens de openbaar aanklager aan te merken zijn als kinderporno.



Als de Bavelse jongen weer thuis is, moet hij zich houden aan strenge voorwaarden. Die heeft de rechtbank hem gisteren opgelegd. Hijzelf was er niet bij, maar wel de twee nu bekende slachtoffers en hun ouders. Evenals de moeder en de stiefvader van de jongen. De emoties aan beide kanten zijn groot. ,,Deze vreselijk trieste zaak kent nu al alleen maar verliezers”, zei advocaat Esther Vroegh.

Zelfmoord

Quote Deze vreselijk trieste zaak kent kent nu al alleen maar verliezers Raadsvrouw Esther Vroegh De jongen zat vast sinds 20 juni vorig jaar. Volgens zijn raadsvrouw heeft de hbo-scholier het enorm zwaar gehad in de gevangenis. Hij moest zelfs worden overgeplaatst vanwege bedreiging en mishandeling door medegedetineerden. Ze zouden hem ook aangespoord hebben om zelfmoord te plegen.



De contacten die de jongen met jonge meisjes heeft gelegd via Skype en Snapchat speelden zich mogelijk af gedurende enkele jaren. Maar de kans op herhaling is volgens gedragsdeskundigen nu klein. Hun rapportages zijn gunstig voor de schuldbewuste verdachte.

De rechtbank vindt dat de rechtsorde ernstig is geschokt, maar stelt ook dat de persoonlijke belangen van de jongen, die inmiddels negen maanden vast heeft gezeten en graag door wil met zijn studie, zwaar moeten wegen. In beginsel mag iemand volgens de Europese rechtsregels in vrijheid zijn proces afwachten.

Contactverbod

De volgende zitting is op 8 mei. De tiener mag tot die tijd naar huis met een enkelband, onder strikte voorwaarden. Hij mag zijn computers alleen gebruiken voor huiswerk en absoluut geen contacten leggen via social media. Verder moet hij zich klinisch laten behandelen. Ook legde de rechtbank hem een contactverbod op met de nu bekende slachtoffers. Hij mag zich ook niet vertonen in de plaats waar zij wonen.

Het Openbaar Ministerie is nog druk bezig met het onderzoek naar de contacten via chatsites. Er is een rechtshulpverzoek aan de VS gedaan, om accountgegevens op social media te achterhalen.