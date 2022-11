Enorme drukte bij uitvaartondernemers: ‘Dit is geen sprint meer, dit is een marathon’

Hij heeft geen verklaring voor het hogere aantal overlijdens. Daarbij hebben uitvaartondernemers uit privacyoverwegingen geen inzicht in doodsoorzaken. Volgens de woordvoerder van DELA kunnen de begrafenisondernemers de drukte nog wel aan: ,,Het is niet zo dat we wettelijke termijnen per definitie niet halen”. Dat is de termijn waarbinnen de uitvaart plaatsgevonden moet hebben na het overlijden.

Monuta

Ook uitvaartverzorger Monuta zegt het ‘behoorlijk druk’ te hebben. Een woordvoerster benadrukt wel dat het bedrijf dit prima kan opvangen. ,,We zien dat er heel veel drukte is op dit moment. Wat we ook hebben gezien is dat het normaal gesproken in de zomer wat meer een dal werd met het aantal sterftes en dat het deze zomer een beetje gelijk bleef. In de zomer zijn we dus wel wat drukker geweest.”