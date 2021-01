Enschede werd wereldnieuws, door een ziekenhuis dat (niet) bekogeld werd

RIVM schetst troebel vooruit­zicht, ondanks hoopgeven­de cijfers

26 januari Terwijl het aantal coronabesmettingen vandaag het laagste niveau in maanden bereikte, vreest het RIVM een moeilijk restant van de coronawinter. Ondanks de harde lockdown verspreidt de Britse variant zich, net als de Zuid-Afrikaanse. De werkplek is daarbij de nieuwe in het oog springende hotspot.