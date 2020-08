Enschedeër (26) overlijdt aan mishandeling; fatale klap is gefilmd

De politie beschikt over videobeelden die klip en klaar laten zien hoe een 26-jarige Enschedeër zaterdagnacht in de binnenstad van zijn woonplaats is neergeslagen. Het slachtoffer vocht sindsdien voor zijn leven, maar overleed vandaag in de loop van de dag aan zijn verwondingen.

De jongeman werd zaterdagnacht door meerdere mannen belaagd. Één van hen slaat het slachtoffer dan met een gerichte, krachtige vuistslag vol in het gezicht, waarna de Enschedeër neergaat en op zijn achterhoofd valt. Hij is daarna in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen en op de intensive care beland. Voor zijn leven werd vanaf het begin gevreesd. Mensen die te hulp snelden zagen meteen dat het ernstig was en spraken van een ‘heel naar gezicht’.

Zondag hebben zich een aantal mannen gemeld aan het politiebureau in Enschede. Zij gaven aan betrokken te zijn geweest bij de mishandeling van de Enschedeër. De mannen zijn aangehouden voor poging doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging.

Quote Er was bloed, het zag er echt heel naar uit. Je ziet direct: dit is echt ernstig

Schokkend beeld

De politie is al sinds zaterdagnacht op zoek naar nog meer videobeelden van de mishandeling. Winkels en kroegen is gevraagd hun bewakingsbeelden beschikbaar te stellen. Op social media en in whatsappgroepen gaat sinds zondag al een video rond, waarop de mishandeling te zien is. Gefilmd door iemand in de winkelstraat waar het gebeurde. Het zijn schokkende beelden.

In het winkelstraatje Haverstraatpassage, op de hoek met het Enschedese horecaplein, is te zien dat er wat tumult is. Er wordt geschreeuwd, maar onduidelijk is wat. Vervolgens is te zien dat een man in een donkere jas, op witte sneakers, uithaalt en het slachtoffer vol tegen zijn gezicht slaat. Uit de manier waarop het slachtoffer valt en neerkomt is meteen duidelijk dat de gevolgen ernstig zijn.

Mensen snellen te hulp

Vanaf het terras van café De Pimpelaar - maar mogelijk ook vanaf andere terrassen - rennen meteen mensen naar de plek des onheils om meer geweld te stoppen, of om hulp te verlenen. Te zien is dat meerdere mensen zich om het roerloze slachtoffer bekommeren. Op dat moment zijn ook de belagers nog ter plekke. Ook de man die heeft geslagen. Dan stopt de film. Volgens een getuige gaat de dader er dan vandoor. Mensen bellen 112.

Heel naar gezicht

Één van de te hulp schietende mensen - hij wil beslist anoniem blijven - had dan ook meteen door dat het heel ernstig gesteld was met het slachtoffer, zegt hij tegen deze krant. „Er was bloed, het zag er echt heel naar uit. Je ziet direct: dit is echt ernstig. Door het tumult in dat straatje werd ik gealarmeerd. Ik had zelf de indruk dat er misschien nog meer geweld zou volgen op het slachtoffer dat op de grond lag. Daarom renden we er met meer mensen naartoe. Hij was niet aanspreekbaar.” Het maakte diepe indruk.

Quote Het zijn allemaal jonge mensen, waarvoor dit enorm impact heeft Voetbalclub Phenix

Meer video

De politie kent de bewuste video ook. De politie riep zondagochtend al op videobeeld van de mishandeling bij haar in te leveren. Maandag rond 14.00 uur werd opnieuw via op Facebook een beroep gedaan op het uitgaanspubliek. Nu naar aanleiding van deze schokkende video. „Hier is een jonge man knock-out geslagen. Wij krijgen hier en op het filmpje veel reacties over. Onze vraag is of iemand vroeger op die avond eerdere opstootjes heeft waargenomen.”

Een woordvoerder gaat niet verder op de kwestie in. De politie beperkt het tot haar oproep op Facebook. Veel mensen melden op social media dat er al verdachten zijn aangehouden. Of dat ze zich hebben gemeld. Ook op vragen daarover gaat de politie niet in.

Voetballers treuren

Bij voetbalclub Phenix in Enschede is de verslagenheid groot dat één van hun tweede-elftalspelers in kritieke toestand in het ziekenhuis lag en inmiddels is overleden. Vanaf tien uur maandagochtend is de kantine al open voor clubleden om over de gebeurtenis te kunnen praten. Volgens een bestuurslid waren er enkele leden die avond ook in de stad en hebben zijn het geweld - of gewonde slachtoffer - ook gezien. „Het zijn allemaal jonge mensen, waarvoor dit enorm impact heeft.” Nadat duidelijk werd dat de Enschedeër aan zijn verwondingen is overleden is de club in rouw.

Gezien de ernst van het geweld is maandag al besloten om alle trainingen af te zeggen en ook het wedstrijdprogramma van komend weekeinde af te gelasten. De KNVB stemt in. Een familielid van het slachtoffer is één van de ‘dragende’ vrijwilligers van de club.

Een vriend van het slachtoffer, Brian Berfelo, begrijpt niets van het noodlot dat de Enschedeër is overkomen. „Ik ken hem al 16 jaar. Het is een jongen die altijd lacht en open is. Ik heb hem op het voetbalveld ook nog nooit zijn beheersing zien verliezen. Beslist geen heethoofd, of ruziemaker. Niet te bevatten. Ik sprak hem zaterdag nog bij Phenix en dan hoor je zondag dat hij er heel ernstig aan toe is.”