Enthousiasme over harde stikstofmaatregelen: ‘Pijnloos kan niet meer’

De maximumsnelheid op snelwegen van 130 km moet omlaag en de veestapel moet fors worden ingekrompen, vooral in natuurgebieden, zo meldde deze site vanochtend. Die maatregelen staan in het nog geheime rapport.



,,Pijnloze maatregelen zijn niet mogelijk,’’ zegt PvdA-Kamerlrid William Moorlag. Hij hoopt dat het kabinet Remkes als ‘breekijzer’ gebruikt om de politiek te verlossen van een ‘jarenlange gijzeling.’ Moorlag: ,,We moeten ophouden de agrarische sector met een schoenlepel in de natuurruimte te persen. Het is nu wel aan minister Schouten om te laten zien dat ze haar goede wil en warme woorden ontstijgt en een daadkrachtige minister wordt.’’

Geen rekentruc

,,De vraag was of Remkes met een rekentruc zou komen, maar dat is gelukkig niet zo,’’ zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. ,,Er wordt niet gemorreld aan de natuur, we moeten langzamer rijden en het vee wordt verminderd. De inkrimping moet wel met een goed plan gepaard gaan. Niemand zit te wachten op boeren in de bijstand.’’

Regeringspartij D66 kwam eerder deze maand al met een voorstel om de veestapel te halveren. Kamerlid Tjeerd de Groot:,,Hopelijk reageert het kabinet snel op de commissie Remkes. Het land zit op slot en de natuur is in slechte staat, terwijl we dringend woningen moeten bouwen en spoorwegen willen aanleggen. Het gaat om schone lucht en water voor iedereen.’’

Krimp veestapel onvermijdelijk

SP-Kamerlid Frank Futselaar is blij dat Remkes geen natuurgebieden schrapt of `juridische uitwegen’ zoekt om het probleem op te lossen. ,,De krimp van de veestapel is onvermijdelijk, maar het moet wel op een slimme manier waarbij andere maatschappelijke doelen worden gediend. Daarbij denk ik aan terugdringen CO2 en stankoverlast en behouden van de waterkwaliteit.’’