Enthousiasme voor wolven neemt snel af: ‘Zou schapen tegen wolven moeten beschermen’

,,Iedereen die kippen heeft, vindt het heel normaal om ze ’s nachts in een ren achter gaas te beschermen tegen vossen en steenmarters. Zo zouden ook schapenhouders hun dieren tegen de wolf moeten beschermen. Dat kan met hekken, schrikdraad of honden. Op die manier leer je wolven dat het geen zin heeft om achter schapen aan te gaan’’, zegt de ecoloog die werkzaam is bij de Zoogdiervereniging.



Wolven moeten afgeschoten mogen worden als ze in bepaalde regio’s te veel schade aanrichten, staat in een resolutie die vanmiddag is besproken in het Europees Parlement. De wolf is nu in heel Europa beschermd. In Europa leven inmiddels meer dan 20.000 wolven, die in toenemende mate schade en overlast veroorzaken. Volgens SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen begint het in Nederland ‘uit de hand te lopen’. Zo wijst hij op een incident in oktober waarbij op de heide tussen Nunspeet en Elspeet een kudde met herder op klaarlichte dag door een wolf werd aangevallen.