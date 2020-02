EOD doet onderzoek naar verdachte brief bij bedrijf in Weert

Charly Luske, René van Kooten en Anne Kuik in de Ochtend Show to go

19 februari Boze Zeeuwen gaan morgen op weg naar Den Haag om hun onvrede te uiten over staatssecretaris Barbara Visser en haar besluit om de verhuizing van de marinierskazerne in Vlissingen af te blazen. Verslaggever Ernst Jan Rozendaal is bij ons te gast om daarover te praten. Ook acteurs René van Kooten en Charly Luske schuiven aan om te vertellen over hun nieuwe voorstelling Jesus Christ Superstar in Concert. De Ochtend Show to go wordt morgen gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.