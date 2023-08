Er is geen zinnig argument te bedenken waarom kinderen wél een smartphone in de klas mogen

Ruim 2,5 keer zoveel coaches als tien jaar geleden, vooral de Randstad coacht zich suf

Nederland coacht zich anno 2023 suf. Ons land telt meer dan honderdduizend coaches, meer dan 2,5 keer zoveel als tien jaar geleden, blijkt uit cijfers die deze site opvroeg bij de Kamer van Koophandel. Het aantal leefstijlcoaches is in die tijd zelfs dertien keer zo groot geworden. Hoe komt dat? Een coach, de grootste beroepsorganisatie en een hoogleraar geven antwoord: ,,We vinden het moeilijk om openlijk met iemand te delen dat we ergens mee worstelen.”