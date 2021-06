Er is nog nooit iemand racistisch geworden van een paar rondjes draaien in een kookpot

Verslaafde Jerry (31) teistert zijn buren, moeder is radeloos: ‘Alleen tbs kan hem redden’

10:07 ,,Moeten er eerst slachtoffers vallen, voordat mijn zoon hulp krijgt?’’ Marjo van der Wals uit Zwolle is radeloos. Haar zoon Jerry is verslaafd aan de drug 3-MMC en heeft een bipolaire stoornis. Hij heeft afgelopen weekeinde brand gesticht in zijn eigen huis, tot grote zorg van zijn buren. ,,Ik zou willen dat de rechter hem tbs oplegt. Niks kan hem verder nog redden’’, zegt zijn moeder.