Ergin was verloofd met Soraya, maar toen kwam corona én hij werd opgepakt

RIVM-RAPPORTAGE Corona maakt comeback: bijna 1000 nieuwe gevallen in een week

14:52 Het coronavirus is bezig aan een nieuwe opmars. Op het dieptepunt van de epidemie turfde het RIVM slechts 380 nieuwe besmettingen de eerste week van juli, afgelopen week waren dat er bijna duizend. In Brabant zijn de laatste twee weken 193 besmettingen gemeld. In totaal telt Nederland nu 96 actieve brandhaardjes, het reproductiegetal ligt flink boven de één. ‘De komende maand is cruciaal'.