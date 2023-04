Eric zat in de meldkamer toen de telefoon ging: ‘Bij station Voorschoten is een klap gehoord’

CBS: religieuze betrokken­heid Nederlan­ders vorig jaar stabiel

Ruim 40 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder rekende zichzelf vorig jaar tot een religieuze groep, zoals de islam. Dat is bijna net zoveel als een jaar eerder, wijst onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit. 12 procent van de Nederlanders bezocht vorig jaar regelmatig een dienst, minstens een keer per maand.