‘Erkan (25) verkocht privégegevens ‘alle Oostenrijkers’ en plunderde bitcoinrekeningen’

Het zou hem in totaal dik 700.000 euro hebben opgeleverd, bleek dinsdag bij een eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Op zijn computer vond de recherche nepwebsites en nepmailtjes die hij volgens het OM stuurde naar mensen met een online bankrekening met bitcoins. Op die manier wist hij hun inloggegevens binnen te hengelen en toegang te krijgen tot de rekeningen van een paar duizend mensen. De digitale truc leverde hem tonnen op.

Negen miljoen Oostenrijkers

De zaak kwam aan het rollen nadat Nieuw-Zeelandse opsporingsdiensten in 2020 aan de bel trokken in Oostenrijk. Online werden de privégegevens van ‘alle Oostenrijkers’ te koop aangeboden. Het ging om een database van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het kijk- en luistergeld. Daarin stonden onder andere namen, adressen en bankrekeningnummers van negen miljoen Oostenrijkers.

Die gegevens werden te koop aangeboden op RaidForums, een populaire website voor hackers, door ene ‘DataBox’. Die probeerde in de maanden erna nog meer privégegevens te verkopen, bleek uit onderzoek van deze site. In oktober 2020 ging het om gegevens van de Britse variant van de Kamer van Koophandel. Later volgden de patiëntengegevens van 4,4 miljoen Colombianen en alle data van Lazada, zeg maar de Thaise Bol.com.

Undercoveroperatie

Oostenrijke rechercheurs begonnen een undercoveroperatie en deden zich voor als kopers. In totaal legden ze een paar duizend euro neer voor de data, de moest worden betaald in bitcoins. Alle transacties met deze digitale munt zijn op internet echter terug te vinden. Uiteindelijk leidde het spoor naar de verdachte uit Almere. Daarop werd het onderzoek overgedragen aan de Nederlandse politie, die hem eind november oppakte.

Dat hij die gestolen gegevens van de Oostenrijkers, en die van nog eens tientallen miljoenen andere mensen, op zijn computer had staan, lijdt weinig twijfel. Maar heeft hij die ook zelf gehackt? Justitie gaat hem daar niet voor vervolgen.

Volgens zijn advocaat Michael Berndsen heeft Erkan S. een stabiel leven: een vrouw, een koophuis en een goede baan. En geen strafblad. Berndsen: „Het gaat om een eenmalige misstap. Hij is ontzettend geschrokken van wat er allemaal is gebeurd en heeft veel te verliezen.” De rechtbank vindt het niettemin een te groot risico om zijn voorarrest op te heffen: „U bent alleen gestopt omdat de politie heeft ingegrepen.”

Honderden miljoenen mensen

S. is ook nog verdachte in een nog groter onderzoek. Daarbij zouden verschillende Nederlandse bedrijven zoals Ticketmaster zijn gehackt en afgeperst. Drie verdachten gingen begin dit jaar in de boeien waarna de politie op hun computers privégegevens ontdekte van vermoedelijk álle Nederlanders. En van nog eens honderden miljoenen andere mensen in het buitenland. Dat soort gegevens werden doorverkocht aan criminelen. Volgens de politie gaat het om de grootste zaak in zijn soort in Nederland.