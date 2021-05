Ernst en Tonny moesten hun baby afstaan en dachten hem nooit meer te zien: ‘Alsof je bent geamputeerd’

LIVE | Laatste week avondklok levert nog 1624 boetes op, VVD wil uitleg over kampioens­feest Ajax

11:48 Een op de twee mensen wereldwijd zag het afgelopen jaar het inkomen dalen als gevolg van het coronavirus. Vooral mensen in landen met lage lonen werden zwaar getroffen door banenverlies of arbeidstijdverkorting, zo bleek uit onderzoek van het Amerikaanse opinieonderzoeksbureau Gallup, dat 300.000 mensen in 117 landen ondervroeg. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.