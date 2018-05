Ernstig verkeersongeluk door overstekende reeën

15 maanden cel voor ongeval monster­truck

23 mei Monstertruckchauffeur Mario D. (53) is ook in hoger beroep veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden voor zijn rol in het monstertruckdrama in Haaksbergen. De stichting die het fatale evenement organiseerde, is door het Gerechtshof een voorwaardelijke boete van 25.000 euro opgelegd.