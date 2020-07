Ernstig zieke James B. veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik 12-jarig meisje

videoJames B. is veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor het seksueel misbruik van een 12-jarig meisje in het Hilton Hotel een jaar geleden. Naast de straf moet hij 4000 euro smartengeld betalen. Het is de vraag of de ernstig zieke Amerikaan (50), die het misbruik altijd heeft ontkend, de straf zal uitzitten. Omdat hij acute leukemie heeft, mocht hij eerder naar huis in Amerika om te sterven.

De rechter stelt dat B. ‘heel erg geraffineerd te werk is gegaan’. Hij leerde het meisje kennen via het online paardenspel Star Stable. Daar wist hij haar vertrouwen te winnen. ,,Hij wist haar zo te bespelen dat ze verliefd op hem werd en heeft haar losgeweekt van haar familie’', aldus de rechter. B. sprak kwaad over de familie van de scholiere en over haar godsdienst. ,,Ze kon alleen vrij zijn, als ze naar de Verenigde Staten zou komen.’’

Leeftijdsverschil

Uiteindelijk spraken de twee af om elkaar in Nederland te ontmoeten. ,,Hij had een rol in het maken van dit plan en heeft vanwege het grote leeftijdsverschil een beslissende invloed gehad.’’ Eind juni verleden jaar vloog de Amerikaan naar Nederland, waarna hij direct naar Rotterdam afreisde. Op Centraal Station ontmoette hij het meisje, dat hij de sleutel van de hotelkamer gaf zodat zij niet tegelijkertijd het hotel in gingen.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm James B. toen hij aankwam op Schiphol. Hij reisde direct af naar Rotterdam om het 12-jarige meisje dat verliefd op hem was te ontmoeten. © Politie

Quote Hij wist haar zo te bespelen dat ze verliefd op hem werd en heeft haar losgeweekt van de haar familie Rechter

Het verdwijnen van het meisje zorgde voor grote onrust bij haar familie, haar klasgenootjes en vele andere Nederlanders. De politie verstuurde in de zoektocht naar het meisje een Amber Alert, waardoor velen naar haar uitkeken. Uiteindelijk werden de twee in het Hilton gevonden. ,,Hij houdt van mij. Jullie hoeven hem niet in de gevangenis te stoppen’’, zei het meisje toen.

Dna-sporen

B. heeft altijd ontkend dat er sprake was van seksueel misbruik, maar de rechter noemt de verklaringen van het slachtoffer die vertelde dat er seksueel contact was betrouwbaar. Bovendien is er dna-bewijs. Het NFI stelt op basis hiervan dat het ‘zeer veel waarschijnlijker’ is dat de verklaringen van het slachtoffer kloppen dan die van de B.

Quote Slachtof­fers van dit soort feiten ondervin­den daarvan vaak langdurige en ernstige psychische schade

Met het seksueel misbruik heeft de veroordeelde ‘op grove wijze inbreuk gemaakt op zowel de lichamelijke als de geestelijke integriteit van het meisje’. ,,Slachtoffers van dit soort feiten ondervinden daarvan vaak langdurige en ernstige psychische schade.’’

Terminaal

Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar cel tegen B. De straf van de rechter valt lager uit. De rechtbank houdt rekening met de terminale ziekte van B., die acute leukemie heeft en de straf is daardoor lager dan anders. Maar de opgelegde celstraf is wel langer dan de tijd dat B. al vastzat in Nederland. ,,Gelet op de ernst van de feiten en het strafdoel dat moet voorkomen dat anderen soortgelijke feiten plegen.’’ Omdat B. ernstig ziek is en in Amerika verblijft, is de vraag of hij de extra maanden celstraf zal uitzitten.

Verslaggever Adrianne de Koning sprak onlangs in de Ochtend Show to go! over de zaak: