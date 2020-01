Ernstig zieke Van Laarhoven heeft volgens advocaten 16 aandoeningen die moeten worden behandeld

VideoDe naar Nederland gebrachte coffeeshopbaas Johan van Laarhoven (59) heeft volgens zijn advocaat zestien verschillende aandoeningen die niet in een gevangenis kunnen worden behandeld. Via een kort geding willen zijn advocaten afdwingen dat de Tilburger accurate medische zorg krijgt. Die zaak dient vandaag al.

Advocaat Gerard Spong en zijn kantoorgenoot Sidney Smeets zijn vanochtend bij de penitentiaire inrichting (PI) in Vught aangekomen om daar te spreken met Van Laarhoven. Ook de broer van Van Laarhoven bezocht hem vanmorgen. Advocaat Spong zei na afloop dat het bezoek met Van Laarhoven emotioneel was. ,,De tranen welden af en toe op. Hij is blij dat hij terug is, maar ook verdrietig dat zijn vrouw Tukta in Thailand moest blijven.” De Thaise vrouw van Van Laarhoven zit nog steeds vast in Thailand. Zij is veroordeeld tot elf jaar cel.

Volgens Spong heeft de Tilburger ‘voor het eerst in vijfenhalf jaar weer in een bed geslapen'. Zijn situatie is volgens hem kritiek. ,,Om 8.45 uur was de huisarts er al, die constateerde dat Van Laarhoven gespecialiseerde medische behandeling in een ziekenhuis nodig heeft”, aldus de advocaat. ,,Nu wordt besloten waar hij die behandeling krijgt, maar een kort geding blijft nodig”, zei Spong. Dat kort geding dient vrijdagmiddag voor de rechtbank in Den Haag.

Iets voor 10.00 uur arriveerde ook broer Frans van Laarhoven met zijn advocaat Carry Knoops-Hamburger bij de PI. ,,Mijn dag kan niet meer stuk, want ik ga mijn broer weer zien’’, aldus Frans vooraf. De laatste keer was in mei 2014, bij zijn bezoek aan Thailand.

