Ernstige mishandeling 15-jarige jongen in Hoogkarspel

Waar is Sara? Alain is zijn dochter kwijt: ‘Haar stem was monotoon, er klonk geen enkele emotie in’

12:30 Misschien woont zijn puberdochter in Barcelona, misschien in de VS. Alain Donker (54) heeft geen idee. Sara is een van de duizenden kinderen die te maken krijgt met ouderverstoting. ‘Als ik toen had geweten dat ik mijn kind nooit meer zou zien, was ik niet weggegaan.’