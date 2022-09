Essent en Vattenfall zwichten; hogere energieprijs uitgesteld

Essent voert de prijsverhogingen nu per 7 november in. Dat kan in theorie klanten enkele tientallen euro’s op de energierekening schelen. Maar het bedrijf betwijfelt dat. ,,Met het in acht nemen van de dertig dagen termijn, betalen klanten van Essent de totale tariefsverhoging van het vierde kwartaal niet over drie maanden, maar wordt de gehele verhoging van het vierde kwartaal verdeeld over de resterende twee maanden van 2022’’, meldt het bedrijf. De hogere prijzen gaan dus later in, maar die prijzen zullen nóg hoger worden.

Geschillencommissie

Essent is niet te spreken over de rol van toezichthouder ACM en vindt dat de tariefswijziging conform de regels was aangekondigd. ,,Ofschoon deze tariefswijziging volgens de regels geldig is aangekondigd, heeft dit mede naar aanleiding van berichten door de ACM geleid tot onrust onder klanten. Daarom past Essent de ingangsdatum aan’’, meldt het bedrijf. Vattenfall zegt vooral ‘duidelijkheid voor de klanten te willen scheppen’ maar reageert ook gepikeerd: ,,Wij handelen in het belang van onze klanten, houden ons aan de wet en onderstrepen het statement van Energie-Nederland dat deze 30 dagen termijn voor tariefwijziging niet in de wet is vastgelegd. We hebben daarom met verbazing de afgelopen dagen de mediaberichtgeving gevolgd. In deze energiecrisis hebben wij alles op alles gezet om onze klanten steeds de best mogelijke tarieven te bieden. Tot op heden is dat gelukt, en horen wij met onze oktober tarieven bij de laagste in de markt.’’