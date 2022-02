Eve (44) belooft moslima's aan een man te helpen voor duizenden euro's: ‘Ik geloofde haar’

Huisarts had seks met patiënte, totdat haar echtgenoot erachter kwam: ‘Ze had ook interesse in mij’

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen de Rijswijkse huisarts Paul de R. (50) omdat hij een seksuele relatie had met een patiënte. Volgens het Openbaar Ministerie wist de arts dat het slachtoffer kwetsbaar was. Hij had haar immers doorverwezen naar een psycholoog en psychiater.

