Evelyn (37) strijdt tegen giftige lucht in cabine: ‘Mijn ziekte wordt niet erkend en nu ben ik een wrak’

In haar woning in Berkel en Rodenrijs juicht Evelyn van den Heuvel (37) mee met haar kinderen (3 en 5), die getuige zijn van de winstpartij van het Nederlands elftal. Niets aan de hand, zou je zeggen, maar de realiteit is anders. De vrouw des huizes, ex-stewardess, is al tien jaar ernstig ziek.



Ruim een decennium terug in de tijd. Hoewel in het bezit van een atheneum- en pabo-diploma, besluit Van den Heuvel aan de slag te gaan als stewardess. Hard werken, dat wel, maar even zoveel genieten. ,,Het ene moment lag ik op het strand in Curaçao”, vertelt ze. ,,Een paar dagen laten stond ik op de ski’s in Vancouver. Ik ging op safari in Zambia, heb geluncht onderaan de Niagara Falls. Het kon niet op.”