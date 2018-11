Even een dagje geen merkkleding dragen op school

Daisy Kleinendorst (17), Oud-Beijerland

,,Het enige dat echt moeilijk is om merkloos te vinden, zijn schoenen. Buiten deze, die wel heel duur zijn maar waarop het logo niet zichtbaar is, heb ik eigenlijk geen schoenen zonder merk. In mijn kast staan ook sneakers van Adidas en Nike. Voor broeken, shirtjes en blousejes is het gemakkelijker en kan je naar de Zara, H&M of in dit geval de C&A. Het moet lekker zitten, daar gaat het mij eigenlijk vooral om.’' Dat veel medescholieren de moeite hebben genomen hun merkkleding in de kast te laten, vindt ze goed. ,,Zo’n dag mogen ze vaker doen. Nu word je gedwongen na te denken over je kleding. Het is weer eens iets anders.’’