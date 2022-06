Even een paar koelere dagen, maar vanaf dinsdag tikken we opnieuw tropische temperaturen aan

De ergste warmte is met het invallen van de avond voorlopig voorbij. Hoewel er eerder in de week nog forse onweer was voorspeld, lijkt de overgang naar koeler weer ‘vrij geleidelijk’ te gaan. Maar de afkoeling is van korte duur: halverwege de week loopt het kwik alweer snel op.

Veel Nederlanders genoten zaterdag van het mooie weer op het strand of één van de vele festivals in het land. Met een maximumtemperatuur van 30 tot 35 graden was het op veel plaatsen tropisch warm. Een opluchting voor de vele Nederlanders die nog genieten van de optredens op de vele festivals in het land: weerman Wilfred Janssen van Weerplaza verwacht aan het einde van de avond geen ‘grootschalig geweld’. ,,Op wat buien en onweer na verloopt de overgang naar een koelere periode relatief rustig.’’

,,Nederland lag vandaag precies op de grens van het warme weer zoals in Zuid-Europa en de koelere lucht die vanuit de oceaan over het noorden van het land werd geblazen. Dat zorgde voor de grote temperatuurverschillen in het land.’’

Terschelling twintig graden kouder

Zo kon het zijn dat het op Terschelling zo’n twintig graden kouder was dan in Limburg. Janssen voorspelt dat het zondag en maandag in het hele land zeker koeler is, met her en der buien. Vanaf dinsdag zal het kwik alweer fors oplopen en op sommige plekken opnieuw in de buurt van de 30 graden komen.

,,Voor Nederland is dat aan de hoge kant, maar ook niet uitzonderlijk. Temperaturen ver boven de 30 graden beginnen echt bij de Nederlandse zomer te passen'', aldus Janssen.