Ex-lid Hofstadgroep debuteert op debat-avond: ‘Berecht jihadist in regio, haal kinderen op’

VideoJihadisten die naar Syrië en Irak zijn uitgereisd, zouden in de regio moeten worden vervolgd en berecht. Hun kinderen moeten wel naar Nederland worden gehaald. Zij worden dan gescheiden van hun ouders, maar dat is niet erg omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan zeer ernstige kindermishandeling.

Dat vindt Jason Walters (34), die in 2006 werd veroordeeld voor zijn lidmaatschap van de terreurorganisatie Hofstadgroep in Den Haag. Hij verscheen vanavond opeens als gast tijdens een debatbijeenkomst over kalifaatkinderen in de Rode Hoed in Amsterdam. Gespreksleider Frénk van der Linden kondigde verzocht de aanwezigen om geen foto's te maken en ook de livestream werd afgeleid vanwege de privacy.

Plakbaard

,,Vandaar ook die een beetje malle vermomming’’, grapte Van der Linden. ,,Ja dat is een plakbaard voor het geval u dat nog niet door had’’, grapte Walters. Hij zat er naar eigen zeggen als privépersoon en wilde een principieel punt maken. Het was volgens hem de eerste keer dat hij tijdens een openbare bijeenkomst sprak.

Walters behoorde tot de Hofstadgroep rond Theo van Gogh-moordenaar Mohammed B. Walters kreeg 13 jaar cel nadat hij in 2004 een handgranaat naar de politie gooide, toen die een inval deed in de Haagse woning waar hij verbleef. Hij is al enkele jaren vrij en volledig gederadicaliseerd, studeerde in Leiden en werkt als analist voor consultancybedrijf Blue Water Intelligence, dat zich onder meer richt op terrorisme en radicalisering. Medio vorig jaar gaf hij zijn eerste grote interview.

Deradicalisering

Het is moeilijk om Syriëgangers en andere jihadisten te deradicaliseren omdat het dan van buitenaf wordt opgelegd, zei Walters vanavond. ,,Bij mij was het een persoonlijke keuze. Het moet echt vanuit jezelf komen en dat vergt een grote transitie. Je komt ook in een sociaal isolement, je maakt er vijanden mee.‘’

Terrorisme-officier van justitie Ferry van Veghel benadrukte tijdens de debatavond juist dat het Openbaar Ministerie alle Syriëgangers in Nederland wil vervolgen. Uit principe maar ook omdat het praktisch is. Volgens Van Veghel heeft Nederland de middelen en het rechtssysteem daarvoor. Het zou jaren duren voordat een internationaal tribunaal is opgericht.

Regio

Volgens Walters is het goed om jihadisten wel in de regio te vervolgen, onder meer omdat zij dáár hun slachtoffers hebben gemaakt, zoals met bomaanslagen op markten. Het kan lang duren maar westerse landen kunnen hierbij samenwerken, zei hij. Walters wees erop dat degenen die daar nu nog zitten, echt de harde kern van jihadisten vormen. De anderen zijn al teruggekeerd, om verschillende redenen.