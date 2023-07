Ex-manager plukte ‘Annabel’-zanger Hans de Booij van straat: ‘Ik kreeg stank voor dank’

Recent getuigde zanger Hans de Booij (65) dat hij gedwongen in een caravan moest wonen. Ziekte en een verminderde interesse in zijn optredens en muziek deden hem financieel de das om, waardoor hij geen huishuur meer kon betalen. Maar zijn ex-manager Hans Bronwasser en zijn producer Adri-Jan Hoes schijnen nu een ander licht op de situatie. Beiden zijn niet te spreken over de samenwerking met de zanger wiens carrière ze zo hard hebben proberen herlanceren. ,,Hij schold me uit voor leugenaar, dief en klootzak.”

Eind vorige maand woonde de ‘Annabel’-zanger nog noodgedwongen in een caravan. Door de coronacrisis en na besmetting met het virus kon hij een lange tijd niet werken. Met als resultaat dat hij de huur van zijn appartement niet meer kon betalen. Ex-manager Hans Bronwasser stond hem bij tijdens de zware periode in zijn leven. ,,Ik heb hem letterlijk van de straat geplukt. Het ging slecht met hem; hij had geen werk, werd geteisterd door financiële problemen en moest zijn huis uit”, vertelt de ex-manager aan ‘Privé’.

Toch zat de zanger nooit zonder inkomsten, want voor de Booij werd een uitkering geregeld zodat hij in staat zou zijn om de huur van zijn appartement te betalen. ,,Wat er is gebeurd, weet ik niet. Maar Hans kreeg het voor elkaar om een huurschuld op te bouwen”, aldus de Bronwasser. Intussen heeft de zanger zijn huurschuld kunnen betalen. Dat heeft hij vooral te danken aan zijn platenbaas Adri-Jan Hoes, die ervoor zorgde dat de Booij een flink bedrag aan achterstallige royalty’s van zijn vroegere platenmaatschappij kreeg. Sinds kort heeft de Booij ook terug een thuis. Al heeft hij daar niet zelf voor gezorgd. Van de weldoener Gerard van der Horst mag de zanger een jaar lang gratis wonen in een rijtjeshuis in Fijnaart, Nederland.

Dure comeback

Zowel Hans Bronwasser als Adri-Jan Hoes timmerden het voorbije jaar aan de comeback van Hans de Booij. Zo benaderde Bronwasser radio- en televisieprogramma’s met de vraag om aandacht aan hem te besteden en nam Adri-Jan Hoes een album met de zanger op. ,,Ik heb alles betaald en dan heb ik het niet over de uren die ik in Hans heb gestoken. Ik regelde een tandarts voor hem, zodat hij zijn gebit kon laten repareren. Hij sliep in mijn appartement in Rotterdam en hij was welkom in mijn huis in Antwerpen”, klinkt het bij de ex-manager. Toch was de Booij volgens hem ondankbaar. ,,Alles was voor hem vanzelfsprekend. Ik kreeg stank voor dank.” Na een verhitte discussie besloten ze de samenwerking te beëindigen. ,,Bij toeval kwam ik hem nog een keer tegen in een café in Antwerpen. Hij schold me uit - waar iedereen bij was - voor leugenaar, dief en klootzak.”

Ook Adri-Jan Hoes is niet te spreken over zijn samenwerking met de Nederlandse zanger. ,,Ik heb 25.000 euro gestopt in de opname van ‘Hoe had ik het anders moeten doen’. Hij was te lui om het album te gaan promoten, maar als hij weer eens geen geld had, wist hij me wel te vinden”, verklaart de producer aan ‘Privé’. Volgens Hoes kruipt de zanger ook heel gemakkelijk in een slachtofferrol. ,,Hij is het zelf die van zijn leven een puinhoop heeft gemaakt, maar als je Hans hoort dan is hem alles overkomen en dat ligt zeker niet aan hemzelf.”

Sneer in biografie

In ‘Het wordt niets zonder jou’, de biografie van Hans die in de rekken ligt sinds april, worden zijn ex-manager en producer dan ook negatief belicht. En daar is Adri-Jan Hoes niet akkoord mee. Hij heeft zijn advocaat een pittige brief naar de uitgever laten schrijven. Niet veel later kreeg hij te horen dat alle negatieve en onware passages in een eventuele tweede druk zullen worden aangepast. ,,Hans is daarvan op de hoogte, maar hij had zelf niet de moed om hierover met mij in gesprek te gaan”, aldus Hoes.

De Nederlandse zanger zegt het te betreuren dat zijn ex-manager en producer teleurgesteld zijn in de samenwerking. ,,Maar het is gegaan zoals het is. Ik heb inderdaad een album opgenomen, maar toen het klaar was, gebeurde er niets. Er werd geen actie ondernomen en dat terwijl ik er zo veel tijd in had gestoken", aldus de Booij. Over Hans Bronwasser heeft de artiest geen goed woord te zeggen. ,,Hij mag me dan wel op de rit hebben gezet, maar er is met hem niet te werken. Ik ben blij dat ik van hem af ben", klinkt het in ‘Privé’.

