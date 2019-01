Ex-profvoetballer Evander Sno krijgt taakstraf voor knock-out slaan portier

Broer Petro Sno (34) wordt vrijgesproken omdat voor zijn rol in de vechtpartij onvoldoende bewijs in het strafdossier zit.

De drie broers werden op 29 oktober 2017 tijdens een feest uit De Melkweg gezet vanwege een onduidelijk incident binnen. Volgens de club hadden ze al een toegangsverbod. Op straat ontstond een wilde vechtpartij tussen de broers en de portiers.

Daarin vielen meer klappen dan waarvoor de broers nu worden veroordeeld, maar ieders rol is niet heel duidelijk geworden. Evander Sno heeft toegegeven dat hij een portier heeft geslagen ‘om bij zijn broers te komen’ die volgens hem hardhandig werden aangepakt. Hij heeft de beveiliger zijn excuses aangeboden. ,,Die hele vechtpartij is niet ons vakgebied,” zei hij tegen de onderzoeksrechter.

In 2017 waren broers Kenneth en Petro al tot taakstraffen en het betalen van schadevergoedingen veroordeeld vanwege een vechtpartij in Paradiso in 2013, waarbij twee mannen waren mishandeld. Evander was daar ook bij, maar werd in die zaak vrijgesproken bij gebrek aan bewijs dat ook hij schuld had aan die mishandeling.

Slachtoffer van geweld

Evander Sno, die behalve bij Ajax ook voetbalde bij Celtic, NEC en RKC, was overigens de laatste jaren ook al tweemaal slachtoffer van geweld: hij wordt volgens de recherche afgeperst en daarom werd tot tweemaal toe een handgranaat naar zijn auto gegooid.

Voor de tweede aanslag, waardoor Sno’s Audi Q7 zwaar beschadigd raakte en een granaatscherf het bedje doorboorde waarin een kind van anderhalf lag te slapen, kreeg Virgil L. (31) uit Amsterdam-Zuidoost in november vijf jaar cel. De eerste aanslag, in 2015 voor het huis van de familie Sno in de Fannius Scholtenstraat in Amsterdam-West, is nooit opgehelderd.