Ex-vriendin eist dat Keith Bakker intieme chatsessies van internet haalt

Het meisje wil zolang het onderzoek loopt zelf niet inhoudelijk reageren op wat er tussen haar en Bakker is gebeurd. De gevallen verslavingsgoeroe deed dat afgelopen weekend wel in een interview in deze krant. Hij stelde dat hij een jaar lang een geheime relatie met haar heeft gehad en dat dit was begonnen toen ze 18 jaar was. Volgens Bakker was de liefde geheel wederzijds en heeft niets illegaals gedaan, al was het leeftijdsverschil bijna 40 jaar. ,,Ik voel dat dit moreel helemaal fout is, maar ik heb niets verkeerds gedaan.”