Ex-vriendin van verdachte bioscoopmoorden: Hij stalkt me al jaren, altijd gek geweest

Toen de politie in de gaten kreeg dat Ergün S. waarschijnlijk de moordenaar is van schoonmakers Gina en Marinus (55 en 56 jaar) in de Pathé in Groningen, werd de ex-vriendin van S. meteen door de politie naar een geheime plek gebracht. ,,Ik wist niet waarom. Ja, ik dacht wel dat het weer met hem te maken had, maar niemand zei toen tegen me dat hij achter die bioscoopmoorden zit. Ik was echt in shock toen ik dat hoorde, wat vreselijk voor die mensen en de nabestaanden.”



De 26-jarige ex-vriendin van Ergün wil niet met naam of voornaam genoemd worden. Ook wil ze niet dat bekend wordt waar ze woont of verblijft. Alleen dat het ergens in de provincie Groningen is. ,,Ik weet ook zeker dat hij in Groningen was voor mij. Dat is namelijk al vaker gebeurd. Ook wel eens in de omgeving waar ik was.”