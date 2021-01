Ex-VVD’er Ronald L. opgepakt na intimideren journalisten en politie: ‘Je kunt maar beter vluchten’

Video Onrust in Den Haag: Scooters en fietsen in de fik, agenten met zwaar vuurwerk bekogeld

7:40 Na rellen in onder meer Eindhoven vandaag, is het vanavond ook onrustig geweest in Den Haag. Vooral in de Schilderswijk was het druk. Scooters werden in de fik gestoken, fietsen op het vuur gegooid. De Mobiele Eenheid moest uiteindelijk uitrukken. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht.