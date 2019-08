Ex-wethouder: Niemand wilde horen dat er iets mis was met AZ-stadion

OPA gaf het op om het kritische rapport geagendeerd te krijgen. ,,De stad was blij dat Scheringa dit stadion uit de grond wilde stampen. Heel Alkmaar wilde dolgraag een nieuw voetbalstadion. Wij ook. De gemeenteraad had er unaniem mee ingestemd. Er was geen meerderheid om het rapport van Suurenbroek te bespreken, we hadden ons punt gemaakt en dan word je een zeiksnor als je doorzet. Of het wordt uitgelegd alsof je tegen AZ bent, en dat zijn we helemaal niet.’’



De bouw van het stadion ging door, conform de bekritiseerde constructie. Die constructie was ‘geoptimaliseerd’ door Ingenieursgroep Romkes BV. Er moest voor miljoenen euro's in de kosten worden gesneden. Het stadion van AZ siert nog altijd de webpagina van het bedrijf als proeve van bekwaamheid. Naamgever Simon Romkes heeft de firma in 2013 verkocht en runt nu met zijn zoon een kleiner bedrijf. Hij gooit de hoorn erop en weigert in te gaan op vragen over de door hem berekende constructie van het ingestorte dak.



Bij de gemeente Alkmaar wordt, volgens woordvoerster Ellen Duijn, met man en macht gezocht naar de rapporten uit 2006. Volgens voetbalclub AZ is er een bouwvergunning verleend voor de zonnepanelen op het dak waarbij ook een herberekening is gedaan voor de constructie. De gemeente heeft ook die vergunning nog niet gevonden. Wel blijkt uit de Veiligheidsverklaring voor de KNVB voor voetbalseizoen 2019/2020 dat de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente in april vorig jaar voor het laatst de ‘constructieve veiligheid’ van het stadion heeft geïnspecteerd.