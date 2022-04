Examenstunts in volle gang, docenten krijgen koekje van eigen deeg

MET VIDEO Lenteweer houdt deze week aan, op Koningsdag aangename temperatu­ren met zon

We kunnen nog even lekker genieten van de zon want het lenteweer van de afgelopen dagen houdt ook komende week nog een behoorlijke tijd aan. Pas in het weekend wordt het regenachtig, maar niet getreurd: de kans dat je Koningsdagfeestje in het water valt is tot dusver klein.

19 april