Exotische 'sloopplant' gewoon te koop bij tuincentrum

Willem en Astrid Holleeder scheldend tegenover elkaar in de rechtbank

19:54 Willem Holleeder noemde de emotionele uithalen van zijn zus Astrid minachtend ‘Jordaancabaret’. Maar niet alleen zijn zus, ook Willem zelf raakte vandaag tijdens weer een dag getuigenverhoor in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam opnieuw in de greep van hevige emoties. Hij: ‘Je wilde me laten liquideren, mafkees!”