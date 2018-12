Expansiedrift Denk toont aan: opportunisme in Den Haag is grenzeloos

Nederlan­ders vaker naar muziekthea­ter, minder naar toneel

4:00 Aan voorstellingen en concerten op Nederlandse podia zijn vorig jaar 18,5 miljoen bezoeken gebracht. Dat is 1 procent meer dan in 2016, heeft het CBS vastgesteld. Het bureau signaleerde onder meer dat muziektheater in de lift zit en toneel en dans belangstelling verliezen.