Experts over monstertruckdrama: 'Kans klein dat gas bleef hangen'

Twintig jaar oud mysterie: wie was de dode Turkse man langs de Waal?

14:22 De politie hoopt na ruim twintig jaar antwoord te vinden op de vraag wie de man is die in oktober 1997 dood langs de Waal werd gevonden. Zijn lichaamsresten werden over een afstand van 20 kilometer aangetroffen, maar konden nooit worden geïdentificeerd. Vanavond roept de politie in Opsporing Verzocht de hulp in van het publiek.