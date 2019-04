Explosie bij toeristenhotel in Zaandijk, dichtbij Zaanse Schans

De politie meldt dat een onbekend persoon rond 02.25 uur iets in het hotel heeft neergelegd wat is ontploft. Er wordt nu onderzocht wat de ontploffing precies heeft veroorzaakt. De persoon was in het zwart gekleed en ging er na de explosie vandoor op een scooter zonder kentekenplaat. Van hem of haar ontbreekt ieder spoor.

Het is nog niet bekend wat de precieze schade is aan het pand. De buitenkant is in ieder geval flink beschadigd, zo is te zien op beelden. De omgeving van het hotel en het restaurant is afgezet en de hotelgasten kunnen voorlopig niet hun kamer in.