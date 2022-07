Explosie in flat Delft: twee gewonden, onder wie een kind

De explosie was rond 03.15 uur op de galerij van een flat aan het Poptahof Zuid. Volgens de site Regio15 was er na knal korte tijd rook zichtbaar en zou een auto met hoge snelheid zijn weggereden. Het gebouw liep schade op. Van veel woningen zijn de ruiten gesprongen. Een deel van de woningen werd tijdelijk ontruimd. Wat de klap heeft veroorzaakt, is niet bekend.