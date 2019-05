Explosie verwoest NY Pizza in Utrecht: ‘Gelukkig zijn die jongens en hond op tijd naar buiten gekomen’

VIDEOHet filiaal van New York Pizza aan de Nobelstraat in Utrecht is vanochtend volledig uitgebrand na een grote explosie. De negen studenten en hun hond die in de woning boven de pizzeria wonen konden op tijd hun huis verlaten.

Een van de negen studenten zat op het terras aan de achterkant van de woning te ontbijten. ,,De rest lag allemaal nog te slapen. Ik zag ineens rook boven het huis en ik hoorde mensen schreeuwen, dus ik liep de woonkamer in. Daar kwam de rook inmiddels al naar binnen, dus ik heb snel de andere jongens wakker gemaakt. We hebben de hond meegenomen en zijn naar buiten gegaan’’, vertelt een van hen direct na de brand. De bewoners zijn door ambulancemedewerkers gecontroleerd op ademhalingsproblemen, maar hoefden niet naar het ziekenhuis,

Twee voorbijgangers zagen de brand even voor 10.00 uur ontstaan. ,,We liepen toevallig langs en de vlammen kwamen naar buiten. We hebben 112 gebeld, anderen zijn direct op de deur van de studentenwoning gaan bonken’’, vertellen ze geschrokken.

Explosie

Het oude pand in de Utrechtse binnenstad is zwaar beschadigd, zegt brandweerwoordvoerder Jelle Mulder. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. ,,De brand is beneden, bij de pizzeria ontstaan. Er was een explosie, waarna de vlammen naar buiten kwamen. Er was op dat moment niemand aan het werk.’’

Het nablussen door de brandweer was lastig, omdat er na het doven van de vlammen nog veel hete plekken waren in de winkel. Rond 12.30 uur kon de brandweer het sein brand meester geven. Er wordt nog wel nageblust. Ook wordt de schade in het pand en de omliggende woningen verder onderzocht.

Geschrokken

De eigenaren van de winkels tegenover de pizzeria zijn geschrokken. ,,Ik zat achter in de winkel m’n administratie te doen, toen ik een aantal knallen hoorde. Ruiten die door de hitte gebarsten zijn, denk ik. Ik ben naar buiten gelopen en zag dat de vlammen naar buiten kwamen. Ik ben blij dat er niemand gewond is geraakt bij die studenten. Die lagen nog te slapen, een van hen kwam in zijn onderbroek naar buiten.’’

De bewoonster van het pand schuin tegenover de studenten staat nog geschrokken naar de vlammen te kijken. ,,Gelukkig zijn al die jongens op tijd naar buiten. En de hond. De vlammen waren echt enorm.’’

Omleiding bussen

Op last van de brandweer zijn er drie bushaltes vervallen door de brand. Dat meldt U-OV. Reizigers kunnen tijdelijk niet in- of uitstappen bij de Neude, Janskerkhof en Stadsschouwburg. Bussen rijden om via de Sint Jacobsstraat en de singels.

