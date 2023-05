Explosief ontploft in portiek Rotterdam-Delfshaven, niemand in woning aanwezig

met video ‘Groot raadsel’ voor vader Ab nu dochter Maria al 29 jaar in Duits graf blijkt te liggen

Bijna dertig jaar lang leefde Ab van der Zanden (82) in totale onzekerheid over het lot van zijn dochter Maria, die op een middag in 1994 ging fietsen en nooit meer thuis kwam in Putten. Maar woensdagmorgen kwam het verlossende woord: Maria is gevonden.