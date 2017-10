Export groeit met ruim 7 procent

Is ‘jihadbruid’ Laura H. stuk minder onschuldig dan ze doet voorkomen?

Was Laura H. (21) een naïeve jonge vrouw die door haar man het kalifaat in is gelogen? Of was haar verblijf in IS-gebied een bewuste keuze en is de Zoetermeerse een stuk minder onschuldig dan ze doet voorkomen?