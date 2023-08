Extinction Rebellion voert actie bij ‘sponsor van klimaatverandering’ ING in Zwolle

De klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft zaterdag actie gevoerd bij een vestiging van de ING in Zwolle. Drie actievoerders hebben in de vroege ochtend teksten achtergelaten op de stoep en op de gevels van het gebouw. Hiermee roepen ze de ING op onmiddellijk te stoppen met het financieren van fossiele projecten.

De actie is onderdeel van de ‘Hete ING Zomertoer’ waarbij door het hele land bij regionale ING kantoren acties plaatsvinden. Het doel is om de druk op ING op te voeren en de bank per direct te laten stoppen met de financiering de fossiele industrie, en daarmee het aanjagen van de klimaatcrisis.

De actie wordt aangejaagd door Money Rebellion (onderdeel van Extinction Rebellion). Money Rebellion zet zich in om de grote geldstromen richting de fossiele industrie te verleggen richting duurzame initiatieven.

Grootste kredietverlener in de fossiele industrie

ING was volgens de actiegroep met 9,1 miljard euro de grootste Nederlandse kredietverlener van de energiesector in de afgelopen drie jaar. 75% (6,8 miljard euro) van dat krediet zou zijn gegaan naar de fossiele industrie (olie en gasprojecten). Daaronder verstaat de club de kredietverlening en dienstverlening aan de fossiele industrie in alle aspecten: van exploratie, winning, transport tot en met verkoop. Als voorbeeld wordt de Cirebon 2 kolencentrale op West Java genoemd.

Stoppen met olie en gas geen realistische keuze

Volgens Extinction Rebellion hebben banken als Triodos en de Volksbank laten zien dat financiële instellingen prima kunnen kiezen voor 100% duurzame energie. ING denkt daar echter anders over.

Woordvoerder Alexandra Schippers reageert namens de ING op de acties van Extinction Rebellion. De bank begrijpt de zorgen met betrekking tot klimaatverandering maar is van mening dat direct stoppen met olie en gas niet de juiste en geen realistische keuze is.

,,De samenleving is nog steeds sterk afhankelijk van olie en gas en daarom kunnen we niet per direct overstappen op 100% hernieuwbare energie. De capaciteit en de infrastructuur hiervoor zijn er simpelweg nog niet. Het gevolg is dat de samenleving volledig zou ontwrichten.”

ING heeft zich gecommit­teerd aan het klimaatak­koord van Parijs Alexandra Schippers, Woordvoerder ING Nederland

,,Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat energie betaalbaar en beschikbaar blijft voor de mensen thuis en voor bedrijven. Er is daarom een transitieperiode nodig om de huidige fossiel aangedreven economie voortvarend maar stapsgewijs over te laten gaan naar een duurzamere, door hernieuwbare energie aangedreven samenleving.”

Parijs 2050

,,De grootste impact in de strijd tegen klimaatverandering kunnen wij als bank maken door samen te werken met onze klanten en hen te helpen over te schakelen naar een duurzamere aanpak of bedrijfsmodelving. De ING heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs en onze leningen aan de olie- en gassector brengen wij dan ook in lijn met de doelen van dat Klimaatakkoord. Onze financiering van kolen zal per eind 2025 nagenoeg 0 zijn.”

© Extinction Rebellion

