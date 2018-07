Extra klassen voor probleemkleuters op speciaal onderwijs

Kleuterjuffen en -meesters zien dat kinderen naar school komen zonder te hebben geleerd wat regels zijn. Of ze accepteren geen 'nee', ook niet van de leerkracht. Ook kunnen ze soms moeilijker relaties aangaan met andere kinderen.



De leerkrachten zeggen eerder te signaleren of de kleuters het zullen redden op een gewone basisschool. Zo krijgt een kind vaker een dossier van een kinderopvangorganisatie mee. Met een doorverwijzing hopen leraren de kinderen sneller de hulp te kunnen bieden die ze nodig hebben. Ook willen ze voorkomen dat de kinderen alsnog een overstap moeten maken als ze al in groep 3 of 4 zitten. ,,Het is goed dat er niet te lang met die kinderen wordt geklungeld als het reguliere onderwijs niet in hun behoeften kan voorzien. Wij kunnen ze de juiste begeleiding bieden, waardoor ze uiteindelijk misschien terug kunnen naar de reguliere basisschool'', stelt Wim Ludeke, voorzitter van Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO).



Tegelijkertijd komen er ook meer kinderen van de medische kinderdagverblijven naar het speciaal onderwijs. Deze kleuters kregen voorheen een leerplichtontheffing, omdat ze te zware psychische of lichamelijke problemen hadden. Ze gingen naar een dagbesteding bij een zorginstelling. Nu krijgen meer van deze kinderen wel een kans om naar school te gaan.