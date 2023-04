Extra veel vallende sterren: Lyridenzwerm piekt

Met een beetje geluk kunnen we vannacht met het blote oog genieten van extra veel vallende sterren. Bij helder weer mogelijk wel zo’n vijftien per uur dankzij de meteorenzwerm Lyriden die de aarde passeert, meldt Weerplaza.

De meteorenzwerm Lyriden ‘piekt’ zondag. Ook al trekt er komende nacht bewolking over ons land, het is volgens weerman Raymond Klaassen geen gesloten wolkendek. ,,Bij opklaringen is er dus mogelijk wat te zien’’, stelt hij. Om zoveel mogelijk van de hemelkoepel te kunnen observeren, raadt hij aan in een tuinstoel te gaan liggen. ,,De nachten kunnen nog wel koud zijn dus kleed je warm aan als je zo lang stil gaat zitten.’’

Het beste moment om naar de hemel te turen, is rond 04.00 uur. De kans op het spotten van vallende sterren is het grootst als je op een donkere plek in oostelijke richting kijkt. In de nacht van zondag op maandag zijn er ook nog meer vallende sterren dan gebruikelijk te zien. Wolkenvelden kunnen dan opnieuw roet in het eten gooien, waarschuwt Klaassen.

We moeten volgens hem geen grote aantallen meteoren (vallende sterren) verwachten. De Lyriden is een ‘bescheiden zwerm’ die gemiddeld zo’n eens in de 60 jaar actiever is. ‘De meteoren trekken met zo’n 47 kilometer per seconde langs het firmament’, legt de weerman uit. ,,Dit jaar is de maan geen stoorzender want die is slechts 10 procent verlicht en tijdens de piek ook al onder horizon.’’

Oorsprong

De Lyriden lijken hun oorsprong te hebben in het sterrenbeeld Lier, vernoemd naar het draagbare, harpachtige instrument van muzikant en dichter Orpheus uit de Griekse oudheid. Het sterrenbeeld, dat klein van stuk is, staat hoog aan de hemelkoepel in de late nacht, ruim 60 graden boven de zuidoostelijke horizon.

De meteorenzwerm is het gevolg van de komeet C1861 G1 Thatcher. Deze reist in 415 jaar om de zon en is daarmee een lang-periodieke komeet. De Lyriden werden zo’n 2700 jaar geleden al opgemerkt door Chinese astronomen.

