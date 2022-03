Extreem zonnige maand eindigt in mineur: flink kouder met kans op natte sneeuw

VideoMet temperaturen van rond de 20 graden is het nu nauwelijks voor te stellen maar volgende week moeten we het met de helft minder doen. Ook komt er bewolking en neemt de buienkans toe, voorspelt Weerplaza.

De komende dagen kunnen we in Nederland nog genieten van lenteweer maar de temperaturen gaan langzaam naar beneden, zegt Johnny Willemsen. ,,Elke dag gaat er een graadje af. Aan de noordkust en in het waddengebied is het vandaag nog 15 tot 16 graden maar morgen zo'n 14 tot 15 graden. In het weekend is het met 10 tot 11 graden en een koude wind gevoelig frisser. Landinwaarts zijn de temperaturen dan iets minder laag. Zo verwachten we voor bijvoorbeeld Assen en omgeving een graad of 15, 16.’’

Elders valt de ‘schade’ volgens hem nog mee. ,,Tot en met het weekend is het in 90 procent van het land nog lente met zaterdag in het midden en zuiden zo’n 17 tot 18 graden. Zondag gaat er ook in Brabant en Limburg een graadje af maar het blijft droog en zonnig met af en toe wat bewolking.’’

Volledig scherm De weeromslag is volgens meteoroloog Johnny Willemsen zeker niet uitzonderlijk. Foto ter illustratie. © ANP

Oorzaak van de weeromslag is het wegtrekken van het hogedrukgebied boven West- en Noord-Europa waaraan we het extreem zonnige lenteweer met aangename temperaturen te danken hebben. Daardoor komen we onder invloed te liggen van een stroming uit noordwest tot noord en storingen vanuit Scandinavië. Doordat de wind uit het noorden gaat waaien, zakt een flinke portie koude lucht naar het zuiden.

,,Na het weekend wordt het in het hele land beduidend koeler met vanaf dinsdag hooguit een graad of 10 en een toenemende buienkans waarbij natte sneeuw niet is uitgesloten’’, vervolgt de weerman. Een groot verschil vergeleken met de 20 graden van dinsdag maar uitzonderlijk is die temperatuurdaling volgens hem ‘zeker’ niet. ,,Zo hadden we vorig jaar een matige aprilmaand met natte sneeuw.’’

Dipje van dag of drie

Of ons nu iets soortgelijks staat te wachten, kan Willemsen nog niet zeggen omdat dat koffiedik kijken is. Op basis van de huidige weermodellen verwacht hij een kortstondige koudeperiode. ,,Het is allemaal nog onzeker maar het lijkt een soort dipje van een dag of drie te worden waarna we te maken krijgen met een zuidwestelijke stroming’’, aldus de Weerplaza-meteoroloog.

Hoe dan ook: de huidige maand belooft een van de vijf zonnigste ‘maart-maanden’ ooit te worden. Normaliter is zo'n 130 uren zon gebruikelijk, maar dat aantal zijn we al ruim voorbij.

