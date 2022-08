Factcheck: ‘Asielzoekers Ter Apel zijn gelukszoekers uit veilige landen’, klopt dat wel?

Paniek om ‘lijken’ in Mookse bos: ‘Echt te vies voor woorden’

Een inwoner van Mook vond vanmorgen twee in lakens gewikkelde ‘lijken’ in het bos bij zijn dorp. Alsof hij in een aflevering van de Duitse krimiserie Tatort zat. De politie werd gebeld, maar het bleek vals alarm: ,,Het waren gebruikte neukpoppen. Echt te vies voor woorden.”

26 augustus