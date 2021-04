Faelin (3) en haar gezin gingen al vóór corona in isolatie vanwege genafwijking die haar leven bedreigt

,,Alle eendjes zwemmen in het water. Falderalderiere.” De 3-jarige Faelin uit Groningen zingt het liedje voor het eerst goed. Moeder Karin kijkt vol trots naar haar dochter. Tegelijkertijd voelt ze de angst: werkt haar medicatie nog wel goed? Is dit een voorbode voor een nieuwe epileptische aanval?



Want Faelin heeft een ernstige genafwijking. Temperatuurwisselingen, drukte, vermoeidheid, virussen; ze kunnen allemaal een aanval veroorzaken. En daarom zit het gezin Van Balen al bijna twee jaar in isolatie. Tuinfeestjes? Faelin weet niet beter. Geen bezoekjes aan een pretpark? Dat kan Faelin allang niet meer. Geen oppas? Faelins ouders zorgen al jaren non-stop voor hun dochter. ,,Toen we door kregen dat virus, prikkels en temperatuur haar aanvallen beïnvloeden, gingen we in isolatie. We doen alles om triggers bij haar weg te houden”, vertelt moeder Karin.



De coronacrisis maakte hun leven eigenlijk ietsjes makkelijker. Voor het eerst begrepen andere mensen hoe lastig het is om een volledig geïsoleerd leven te leiden. Maar dit gezin heeft geen andere optie. De epileptische aanvallen zijn levensbedreigend voor hun dochter. Toen Faelin zeven maanden jong was, kreeg ze haar eerste aanval. De artsen dachten aanvankelijk dat het meisje een koortsstuip had. Ook bij een tweede aanval leek dat aannemelijk. Maar toen ze vaker klachten kreeg en aanvullend onderzoek volgde, bleek vlak na haar eerste verjaardag dat Faelin een genafwijking heeft. ,,Op de dag dat er bloed werd afgenomen, had ik over de afwijking gelezen. Toen dacht ik nog: dat lijkt me verschrikkelijk. Ik heb er nachten van wakker gelegen.”